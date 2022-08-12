صفاقس : تقديم مشروع "24 عطر" للفنان، محمد علي كمون، وتوقيع صدور أولى نسخ كتابه الورقي الذي يروي قصة هذا المشروع الفني

تم اليوم الجمعة خلال لقاء إعلامي بمدينة صفاقس، تقديم مشروع "24 عطر"، للفنان والمؤلف الموسيقي، محمد علي كمون، وتوقيع صدور أولى نسخ كتابه الورقي الذي يروي قصة هذا المشروع الفني منذ انطلاقه، وذلك بحضور عدد من كبار وجوه الساحة الفنية والإعلامية بصفاقس، على غرار علي الحشيشة ومحمد بن عمر وعبد الكريم قطاطة، وطلبة من المعهد العالي للموسيقى.وأفاد الفنان، محمد علي كمون، ابن جهة صفاقس، في تصريح ل"وات" بأن "هذا الكتاب الورقي المرفق بمحمل سمعي، الذي يروي قصة مشروع 24 عطر منذ بدايته، قد تم تصميمه من قبل رفيق دربه الفنان التشكيلي، رؤوف الكراي، ويحتوي على رسوم اعتاد الجمهور أن يشاهدها على الشاشة العملاقة للعرض وعلى كلمات أغان مستوحاة من التراث الفني التونسي الذي بات شبه مندثر، تم تجميعها والاشتغال عليها خلال فترة الحجر الصحي بدعم من الاتحاد الاوروبي"، مشيرا إلى أن هذا الكتاب هو في متناول الأطفال والناشئة لقراءته والاستئناس به.وعن مشروعه الفني "24 عطر"، قال كمون "إن هذا المشروع الذي انطلق منذ 2013، والقائم على صورة وملمح المرأة التونسية البدوية منها والشاوية الأطلسية والأندلسية العربية المنفتحة على البحر الأبيض المتوسط وذات الأصول الافريقية والأمازيغية، يعد بمثابة رحلة بحث ميداني عن الهوية والذات غير الموجودة في الأكاديميات، وتوليفة فنية مستوحاة من روح وعمق التراث الموسيقي التونسي الذي تم الاشتغال على تنوعه واختلافه، حيث يتضمن مشروع 24 عطر، خريطة موسيقية تتألف من 6 لوحات فنية، ويمكن لكل تونسي متابع للعرض أن يجد نفسه في أكثر من لوحة باعتبار أن ثراء تراث جهة صفاقس مثلا، لا يكمن في صفاقس المدينة فحسب بل في ثراء تراث المثاليث وتراث الجزر والحضرة النسائية والحضرة الرجالية والسطمبالي ... وغيرها".وبخصوص عرض "24 عطر" الذي سيقدم غدا السبت، على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان صفاقس الدولي، ذكر كمون أن هذا العرض الذي يتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، سيتم التركيز خلاله على التراث الصوفي، على غرار الحضرة النسائية الصناعة والبندارات واغاني الحضرة الصفاقسية وطبال قرقنة فضلا عن مختارات من المالوف التونسي انطلاقا من معزوفة دار الراشدية ثم جبل زغوان والبطايحي ... وذلك بمشاركة حوالي 40 فنانا وفنانة.