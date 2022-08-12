بطولة اسبانيا : ذكاء اصطناعي وكاميرا تأثير سينمائي في المباريات

كشفت تقارير صحفية, أن مباريات البطولة الإسبانية لكرة القدم للموسم الجديد 2022-2023 التي تنطلق اليوم الجمعة,بمباراة إشبيلية-أوساسونا بملعب الأخير "أل سادار", ستشهد تغييرات مبهرة في عملية البث والنقل التليفزيوني من أجل تقديم صورة متميزة لعشاق" الليغا"في الموسم الجديد.و أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية, إن رابطة البطولة الإسبانية وضعت بعض الابتكارات الرئيسية في البث التلفزيوني, باستخدام الذكاء الاصطناعي للإنشاء التلقائي وملخصات ومقاطع المباريات, والتي تستخدمها الرابطة نفسها على شبكاتها الاجتماعية, ولكن أيضا من قبل المذيعين والأندية واللاعبين.وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم استخدام كاميرات طائرة بدون طيار لقدرتها على تسجيل أي ركن من أركان الملعب وأنفاق غرفة تغيير الملابس, فضلا عن بوابة الإحصاء المتقدمة مع "مايكروسوفت", والتي تنشر تقارير ما قبل المباراة لتحليل المقاييس الرئيسية لكلا الفريقين في المسابقة.وأضافت الصحيفة أن رابطة البطولة الإسبانية ستستخدم أكثر من 30 كاميرا لأهم المباريات في كل موسم , فضلا عن كاميرات عالية الدقة تخلق تأثيرا سينمائيا .وكان ريال مدريد, قد توج بلقب البطولة الإسبانية الموسم الماضي, وسيبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ألميريا بعد غدا الأحد, بملعب "ألعاب البحرالأبيضالمتوسط".