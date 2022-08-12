الفعاليات الإقتصادية في ندوة TICAD 8 محور لقاء وزير الإقتصاد برئيس الغرفة التونسية اليابانية للصناعة والتجارة

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إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد برئيس الغرفة التونسية اليابانية للصناعة والتجارة الهادي بالعباس.و كان اللقاء الذي حضره كاتب عام الغرفة ناصف بالخيرية، مناسبة تم خلالها التطرق إلى برنامج الفعاليات الإقتصادية التي تعتزم الغرفة تنظيمها على هامش ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا TICAD 8 التي ستحتضنها تونس من 26 إلى 29 من هذا الشهر و الإستعدادات الجارية لها بالتنسيق مع القطاع الخاص.وأكد سمير سعيّد والسيد الهادي بالعباس على أهمية اللقاءات الإقتصادية التي تمت برمجتها و على ضرورة إستغلالها للتعريف بالإمكانيات والفرص و كذلك المزايا المتاحة في تونس لإرساء شركات مثمرة مع المستثمرين اليابانيين او لإنجاز مشاريع في إطار ثلاثي، تونسي ياباني و إفريقي، خاصة في القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع والقيمة المضافة العالية.كما أكد الجانبان في هذا السياق على أهمية إحكام تنظيم هذه الفعاليات و الإعداد الجيد لها خاصة على مستوى المحتوى بما يمكن من إعطاء دفع جديد للشراكة الإقتصادية و الإستثمار بين البلدين.