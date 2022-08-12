الفعاليات الإقتصادية في ندوة TICAD 8 محور لقاء وزير الإقتصاد برئيس الغرفة التونسية اليابانية للصناعة والتجارة

إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد برئيس الغرفة التونسية اليابانية للصناعة والتجارة الهادي بالعباس.
و كان اللقاء الذي حضره كاتب عام الغرفة ناصف بالخيرية، مناسبة تم خلالها التطرق إلى برنامج الفعاليات الإقتصادية التي تعتزم الغرفة تنظيمها على هامش ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا TICAD 8 التي ستحتضنها تونس من 26 إلى 29 من هذا الشهر و الإستعدادات الجارية لها بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وأكد سمير سعيّد والسيد الهادي بالعباس على أهمية اللقاءات الإقتصادية التي تمت برمجتها و على ضرورة إستغلالها للتعريف بالإمكانيات والفرص و كذلك المزايا المتاحة في تونس لإرساء شركات مثمرة مع المستثمرين اليابانيين او لإنجاز مشاريع في إطار ثلاثي، تونسي ياباني و إفريقي، خاصة في القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع والقيمة المضافة العالية.
كما أكد الجانبان في هذا السياق على أهمية إحكام تنظيم هذه الفعاليات و الإعداد الجيد لها خاصة على مستوى المحتوى بما يمكن من إعطاء دفع جديد للشراكة الإقتصادية و الإستثمار بين البلدين.
..
و كان اللقاء الذي حضره كاتب عام الغرفة ناصف بالخيرية، مناسبة تم خلالها التطرق إلى برنامج الفعاليات الإقتصادية التي تعتزم الغرفة تنظيمها على هامش ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا TICAD 8 التي ستحتضنها تونس من 26 إلى 29 من هذا الشهر و الإستعدادات الجارية لها بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وأكد سمير سعيّد والسيد الهادي بالعباس على أهمية اللقاءات الإقتصادية التي تمت برمجتها و على ضرورة إستغلالها للتعريف بالإمكانيات والفرص و كذلك المزايا المتاحة في تونس لإرساء شركات مثمرة مع المستثمرين اليابانيين او لإنجاز مشاريع في إطار ثلاثي، تونسي ياباني و إفريقي، خاصة في القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع والقيمة المضافة العالية.
كما أكد الجانبان في هذا السياق على أهمية إحكام تنظيم هذه الفعاليات و الإعداد الجيد لها خاصة على مستوى المحتوى بما يمكن من إعطاء دفع جديد للشراكة الإقتصادية و الإستثمار بين البلدين.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 251257