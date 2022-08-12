الفعاليات الإقتصادية في ندوة TICAD 8 محور لقاء وزير الإقتصاد برئيس الغرفة التونسية اليابانية للصناعة والتجارة


Publié le Vendredi 12 Août 2022 - 16:47قراءة: 0 د, 44 ث
      
إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد برئيس الغرفة التونسية اليابانية للصناعة والتجارة الهادي بالعباس.


و كان اللقاء الذي حضره كاتب عام الغرفة ناصف بالخيرية، مناسبة تم خلالها التطرق إلى برنامج الفعاليات الإقتصادية التي تعتزم الغرفة تنظيمها على هامش ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا TICAD 8 التي ستحتضنها تونس من 26 إلى 29 من هذا الشهر و الإستعدادات الجارية لها بالتنسيق مع القطاع الخاص.

وأكد سمير سعيّد والسيد الهادي بالعباس على أهمية اللقاءات الإقتصادية التي تمت برمجتها و على ضرورة إستغلالها للتعريف بالإمكانيات والفرص و كذلك المزايا المتاحة في تونس لإرساء شركات مثمرة مع المستثمرين اليابانيين او لإنجاز مشاريع في إطار ثلاثي، تونسي ياباني و إفريقي، خاصة في القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع والقيمة المضافة العالية.


كما أكد الجانبان في هذا السياق على أهمية إحكام تنظيم هذه الفعاليات و الإعداد الجيد لها خاصة على مستوى المحتوى بما يمكن من إعطاء دفع جديد للشراكة الإقتصادية و الإستثمار بين البلدين.
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