نابل: توقعات بان تفوق صابة الكروم لهذا الموسم 43 الف طن

كشفت رئيسة دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل منيرة بن عمارة في تصريح لوكالة تونس افريفيا للانباء اليوم ان التقديرات تشير الى ان صابة الكروم ستفوق خلال هذا الموسم 43 الف طن موزعة الى 26 الف طن بالنسبة لعنب التحويل و اكثر من 17 الف بالنسبة لعنب الطاولة.واشارت بن عمارة الى ان ذات التقديرات تشير الى زيادة ب11 بالمائة بالنسبة لعنب التحويل و 4 بالمائة بالنسبة لعنب الطاولة مقارنة بالموسم الفارط الذي بلغت فيه الكميات المجمعة 23 الف طن بالنسبة لعنب التحويل واكثر من 16 الف طن بالنسبة لعنب الطاولة.ولاحظت من جهة اخرى ان عمليات جني عنب التحويل انطلقت مع بداية شهر اوت وفاقت نسبة الكميات المجمعة 5 بالمائة مبينة ان 7 معاصر من بين 13 وحدة تحويل تعدها الجهة بطاقة تحويلية يومية ب2250 طنا في اليوم انطلقت بعد في قبول المنتوج وتحويله. واضافت ان نسبة جني عنب التحويل فاقت من جهتها ال30 بالمائة.وتجدر بالاشارة في ذات السياق ان موسم الكروم يكتسي اهمية بالغة في سلسلة المواسم الفلاحية بولاية نابل خاصة وان عدد المنتجين يقدر ب3 الاف منتج ينشطون على مساحات جملية تفوق 8 الاف هكتار موزعة بالخصوص على معتمديات قرنبالية وبوعرقوب وتاكلسة وقربة وان الجهة تساهم ب69 بالمائة من الانتاج الوطني لعنب التحويل وب12 بالمائة من عنب الطاولة.