النافذة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال: قائمة المنتخب الوطني التونسي


Publié le Vendredi 12 Août 2022 - 14:50قراءة: 0 د, 47 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة اليوم الجمعة عن قائمة من 16 لاعبا الذين سيشاركون في مقابلات المنتخب التونسي ضمن النافذة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال الذي سيقام في اليابان و أندونيسيا والفيلبين من 23 أوت الى 10 سبتمبر بمشاركة 32 منتخبا.


وتضم قائمة اللاعبين الذين استدعاهم مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة ديرك باورمان كل من: زياد الشنوفي – عمر عبادة – أشرف القنوني – أسامة مرناوي – جواكيم حداد – مختار غيازة – ياسين التومي – محمد حديدان – مراد المبروك – حسني الإيلاهي – صالح الماجري – هيثم سعادة – فراس لحياني – فارس عشي - مايكل روول – مكرم بن رمضان.

يذكر أنّ منافسات النافذة الرابعة من  تصفيات كأس العالم 2023  ستقام بالمنستير أيام 26 و 27 و 28 أوت الجاري ، وسيواجه خلالها المنتخب الوطني التونسي  منتخبات مصر و السينغال و الكونغو الديمقراطية.


يشار الى أنّ المنتخب الوطني التونسي بطل افريقيا كان قد بلغ المونديال في مناسبتين، الأولى في 2010 بتركيا و الثانية في 2019 بالصين.

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