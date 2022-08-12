قبلي: اختتام الدورة التاسعة لمهرجان واد الغريق بالمنصورة

اختتمت مساء أمس بفضاء مسرح الهواء الطلق بمنطقة المنصورة من معتمدية قبلي الشمالية فعاليات مهرجان واد الغريق في دورته التاسعة التي تواصلت على امتداد ثلاثة أيام ببرنامج جمع بين العروض التنشيطية والمسرحية والسهرات الفنية.واوضح امين مال جمعية توريس الثقافية التي تنظم سنويا هذه التظاهرة " ماهر بلحاج" في تصريح صباح اليوم لوات ان مهرجان واد الغريق الذي انتظم بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبالاشتراك مع دار الشباب بالمنصورة، يرمي الى مزيد اثراء المشهد الثقافي بهذه الربوع وتوفير مجال لأهالي المنطقة للترفيه على النفس في ظل النقص الكبير في المؤسسات الترفيهية بالجهة.كما يهدف هذا المهرجان حسب ذات المصدر الى صقل الذائقة الفنية خاصة وانه يحرص على أن يكون برنامجه ثريا بالعروض الهادفة التي من شأنها استقطاب المئات من الجماهير من مختلف ربوع الولاية.وكانت المهرجان انطلق بتنظيم سلسلة من العروض التنشيطية التي جابت شوارع قرية المنصورة بمشاركة ماجورات قصر هلال، ثم كان رواد هذا المهرجان مساء اليوم ذاته على موعد مع الإبداع الفلسطيني وعرض لفرقة "نقش" التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجماهير الذين غص بهم فضاء مسرح الهواء الطلق بالمنصورة.وفسح المنظمون المجال في اليوم الثاني للفن الرابع من خلال عرص مسرحية "عطش" لفرقة بلدية دوز للتمثيل عن نص للناصر عبد الدايم واخراج منصور الصغير وهو عمل فني يمثل محاولة للغوص في خبايا الحياة البدوية، في حين كانت السهرة الختامية في اليوم الثالث مع الفنانة درة بشير.