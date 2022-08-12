الجلسة الانتخابية للترجي الجرجيسي - نحو ترشح قائمة واحدة برئاسة معز الميلادي


Publié le Vendredi 12 Août 2022 - 13:06قراءة: 0 د, 31 ث
      
يغلق غدا باب الترشح لانتخابات الهيئة المديرة للترجي الجرجيسي للمدة النيابية 2022-2024 والتي ستنعقد يوم 17 اوت الجاري بعد ان تاجلت الجلسة الانتخابية في مناسبة اولى.
وافاد مصدر مقرب من الهيئة المتخلية ان الرئيس الحالي علي الوريمي لن يقدم ترشحه للانتخابات المقبلة وانه ينتظر ان يتم غدا تقديم قائمة جديدة برئاسة معز الميلادي . وهو رجل اعمال من ابناء الجالية التونسية في فرنسا وعضو في الهيئة المديرة المتخلية ومن داعمي الفريق.

وتتواصل المشاورات من اجل تحديد اعضاء القائمة الجديدة.
ويذكر ان لاعبي الترجي الجرجيسي عادوا الى التدريبات منذ يومين في اطار الإستعداد للموسم الرياضي 2023/2022 بقيادة المعد البدني محرز بن يفلح .


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