الكاف: الاستعداد لتأمين العودة المدرسية والجامعية الجديدة


Publié le Vendredi 12 Août 2022 - 14:39قراءة: 0 د, 33 ث
      
انطلقت الاستعدادات في ولاية الكاف لتأمين العودة المدرسية والجامعية الجديدة لاسيما في مجالي النقل المدرسي والجامعي والإقامة والإعاشة.


وتم خلال الجلسة التي انتظمت خلال هذا الأسبوع بمقر الولاية التأكيد على ضرورة الاعداد الجيد لكل الجوانب المتصلة بالعودة للدراسة وتم بالمناسبة اقتراح التمديد في عدد من خطوط النقل التي تربط مناطق ريفية بالمؤسسات التربوية، وبعث نقطة تجميع مشتركة لنقل التلاميذ والطلبة إلى مؤسساتهم

كما تستعد مدينة الكاف لفتح مبيت جامعي جديد للفتيات بحي الدير بطاقة ايواء تقدر بحوالي 250 سريرا، وذلك بعد استكمال إنجاز كل مكونات المشروع الذي فاقت كلفته 10 مليون دينار، بما سيدعم فرص الإقامة للطالبات القادمات من ولايات بعيدة ويخفف الضغط على باقي المؤسسات الجامعية المتواجدة بالمدينة.

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