مونديال 2022 : الفيفا يقرر تقديم موعد المباراة الافتتاحية لمدة 24 ساعة


Publié le Vendredi 12 Août 2022 - 09:58قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مساء يوم الخميس، تقديم موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وذلك لمدة 24 ساعة.
وقرر فيفا أن تكون المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 بين منتخبي قطر والإكوادور، وذلك يوم الأحد 20 نوفمبر المقبل، بدلا من يوم الاثنين الموافق 21 من الشهر ذاته، على ملعب "البيت" بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبناء على ذلك، تم تغيير موعد مباراة منتخبي السنغال وهولندا المقرر لها يوم الاثنين 21 نوفمبر، لتقام في تمام الساعة السابعة مساء، بدلا من الواحدة ظهرا (التوقيت المحلي)

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