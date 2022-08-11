عادل السليمي مدربا جديدا للمنتخب التونسي للاواسط

قرر المكتب الجامعي لكرة القدم تعيين عادل السليمي مدربا للمنتخب التونسي للاواسط تحت 20 عاما وهيكل قمامدية في خطة مدرب مساعد.
وسيخلف عادل السليمي على راس منتخب الاواسط ناجح التومي.
وكان عادل السليمي اشرف خلال الموسم الماضي على النادي الافريقي وقاده الى احراز المركز الرابع في البطولة الى جانب التاهل الى الدور نصف النهائي لكاس تونس.
يذكر ان المنتخب التونسي للاواسط شارك مؤخرا في كاس العرب وخرج من الدور ربع النهائي بخسارته امام نظيره الجزائري بهدف دون رد.
وسيكون المنتخب على موعد خلال شهر اكتوبر المقبل مع تصفيات منطقة شمال افريقيا المؤهلة الى نهائيات كاس افريقيا للامم (مصر 2023). وستقام التصفيات في شكل بطولة مصغرة بمدينة السويس المصرية بمشاركة منتخبات تونس والجزائر والمغرب وليبيا على ان يتاهل صاحب المركز الاول الى النهائيات القارية.
وفي ما يلي البرنامج :
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الجولة الأولى
الثلاثاء 18 اكتوبر 2022
المغرب – تونس
ليبيا – الجزائر
الجولة الثانية
الجمعة 21 اكتوبر 2022
الجزائر – المغرب
تونس – ليبيا
الجولة الثالثة
الاثنين 24 اكتوبر 2022
المغرب – ليبيا
الجزائر – تونس
تجدر الاشارة الى ان مصر متاهلة مباشرة الى النهائيات القارية باعتبارها البلد المستضيف.
وسيخلف عادل السليمي على راس منتخب الاواسط ناجح التومي.
وكان عادل السليمي اشرف خلال الموسم الماضي على النادي الافريقي وقاده الى احراز المركز الرابع في البطولة الى جانب التاهل الى الدور نصف النهائي لكاس تونس.
يذكر ان المنتخب التونسي للاواسط شارك مؤخرا في كاس العرب وخرج من الدور ربع النهائي بخسارته امام نظيره الجزائري بهدف دون رد.
وسيكون المنتخب على موعد خلال شهر اكتوبر المقبل مع تصفيات منطقة شمال افريقيا المؤهلة الى نهائيات كاس افريقيا للامم (مصر 2023). وستقام التصفيات في شكل بطولة مصغرة بمدينة السويس المصرية بمشاركة منتخبات تونس والجزائر والمغرب وليبيا على ان يتاهل صاحب المركز الاول الى النهائيات القارية.
وفي ما يلي البرنامج :
الجولة الأولى
الثلاثاء 18 اكتوبر 2022
المغرب – تونس
ليبيا – الجزائر
الجولة الثانية
الجمعة 21 اكتوبر 2022
الجزائر – المغرب
تونس – ليبيا
الجولة الثالثة
الاثنين 24 اكتوبر 2022
المغرب – ليبيا
الجزائر – تونس
تجدر الاشارة الى ان مصر متاهلة مباشرة الى النهائيات القارية باعتبارها البلد المستضيف.
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