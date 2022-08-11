عادل السليمي مدربا جديدا للمنتخب التونسي للاواسط

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قرر المكتب الجامعي لكرة القدم تعيين عادل السليمي مدربا للمنتخب التونسي للاواسط تحت 20 عاما وهيكل قمامدية في خطة مدرب مساعد.وسيخلف عادل السليمي على راس منتخب الاواسط ناجح التومي.وكان عادل السليمي اشرف خلال الموسم الماضي على النادي الافريقي وقاده الى احراز المركز الرابع في البطولة الى جانب التاهل الى الدور نصف النهائي لكاس تونس.يذكر ان المنتخب التونسي للاواسط شارك مؤخرا في كاس العرب وخرج من الدور ربع النهائي بخسارته امام نظيره الجزائري بهدف دون رد.وسيكون المنتخب على موعد خلال شهر اكتوبر المقبل مع تصفيات منطقة شمال افريقيا المؤهلة الى نهائيات كاس افريقيا للامم (مصر 2023). وستقام التصفيات في شكل بطولة مصغرة بمدينة السويس المصرية بمشاركة منتخبات تونس والجزائر والمغرب وليبيا على ان يتاهل صاحب المركز الاول الى النهائيات القارية.وفي ما يلي البرنامج :الجولة الأولىالثلاثاء 18 اكتوبر 2022المغرب – تونسليبيا – الجزائرالجولة الثانيةالجمعة 21 اكتوبر 2022الجزائر – المغربتونس – ليبياالجولة الثالثةالاثنين 24 اكتوبر 2022المغرب – ليبياالجزائر – تونستجدر الاشارة الى ان مصر متاهلة مباشرة الى النهائيات القارية باعتبارها البلد المستضيف.