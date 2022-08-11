اجراء الدور نصف النهائي لكاس تونس بين 2 و4 سبتمبر وتاجيل السوبر الى موعد لاحق


Publié le Jeudi 11 Août 2022 - 18:05قراءة: 0 د, 30 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الخميس انه تقرر اجراء مقابلتي الدور نصف النهائي لكاس تونس بين 2 و4 سبتمبر المقبل على ان يقام الدور النهائي بين 9 و11 من الشهر ذاته.
واشارت الجامعة الى ان اختيار هذه التواريخ ياتي بعد طلب وزارة الداخلية بعدم برمجة مقابلات رياضية في الفترة الممتدة من 26 الى 31 أوت الجاري.

يذكر ان الدور نصف النهائي سيجمع بين النادي الافريقي والنادي الصفاقسي من جهة وبين مستقبل المرسى واتحاد بنقردان من جهة اخرى.

وعلى صعيد اخر، ذكرت الجامعة انه تقرر تأجيل مقابلة السوبر إلى موعد لاحق باعتبار انطلاق تحضيرات منتخب الأكابر يوم 15 سبتمبر القادم.



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