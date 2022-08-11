تنفيذ مشروع "بيت العود العربي" محور لقاء وزيرة الشؤون الثقافية بالفنان نصير شمّة


Publié le Jeudi 11 Août 2022 - 16:39قراءة: 0 د, 51 ث
      
أعلنت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي اليوم الخميس عن انطلاق تنفيذ مشروع "بيت العود العربي". كان ذلك خلال استقبالها للفنان العراقي نصير شمّة بمقرّ الوزارة، وذلك على إثر إحيائه أمس لسهرة فنية بمشاركة مجموعة "بناة السّلام" ضمن فعليات الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدّولي.


وتمّ خلال اللقاء الاشتغال على المراحل الأولى لتنفيذ مشروع "بيت العود العربي" الذي سيرى النور في الأشهر القليلة القادمة بتنسيق بين الوزارة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).
وأكّدت الوزيرة بالمناسبة، حرصها على تنفيذ مشروع "بيت العود العربي" قريبا لما يحمله من رمزية إبداعية وتراثية، ولما سيضفيه على الساحة الثقافية في بلادنا من تنوع مشهدي ثقافي وموسيقي.


ومن المنتظر أن يسهم هذا المشروع في نشر الوعي بأهمية آلة العود وغيرها من الآلات الموسيقية العربية التي وجب حمايتها وحفظها من الاندثار بالتعريف بها وتكوين أجيال جديدة من الموسيقيّين المحترفين تتلقّى دروسا في تقنيات العزف وفهم المدارس الموسيقية المتنوّعة.
وكان اللقاء أيضا مناسبة لتكريم الفنان نصير شمة على جهوده الفنية القيّمة وحرصه على المضيّ قدما في تنفيذ مشروعه الفني الزّاخر بالتنوع والعميق في تناوله لمسائل موسيقية مختلفة.

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