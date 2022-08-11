الاطار الفني للمنتخب التونسي لكرة السلة يؤكد جاهزية العناصر الوطنية للنافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم

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أكد الاطار الفني للمنتخب التونسي لكرة السلة بقيادة المدرب ديرك باورمان حسن استعداد العناصر الوطنية للنافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2023 التي ستقام بالمنستير أيام 26 و 27 و 28 أوت الجاري.وأوضح، خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة التونسية لكرة السلة بأحد نزل العاصمة، لتسليط الضوء على التحضيرات للنافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم، أنّ المنتخب الوطني التونسي سيجري ثلاثة لقاءات ودية ضد الكوت ديفوار يومي 15 و 19 و ضد جنوب السودان في 22 من الشهر الحالي.وكشف، على هامش المناسبة، أنّ جميع اللاعبين يحدوهم أمل للتأهل للمونديال، معربا عن شكره للمجهودات والتضحيات التي يبذلونها رغم محدودية الامكانيات المادية.ولفت النظر الى أنّ الهزيمة التي تكبدها المنتخب الوطني التونسي الشهر الماضي في العاصمة الرواندية كيغالي أمام منتخب جنوب السودان بنتيجة 75 - 61 ضمن المرحلة الثانية من التصفيات الافريقية مردها بالأساس "اختلاف الظروف" و التطور السريع للفريق المنافس الذي ينشط أغلب لاعبيه في الولايات المتحدة وأستراليا.وطالب الناخب الوطني الجمهور التونسي بضرورة مساندة المنتخب في لقاءاته الثلاثة من التصفيات ضد منتخبات مصر والسينغال والكنغو الديقمراطية، خصوصا وأنّ التأهل للمونديال يبقى مرهون بتحقيق نتيجة الانتصار دون سواها في المواجهات الثلاث.وبدوره بيّن اللاعب مراد المبروك أنّ فرص الترشح للمونديال قائمة في ظل أسبقية الأرض والجمهور، مستدركا أنّ المنتخب المصري يعد أكثر المنتخبات المنافسة التي قد يخلق مشاكل للعناصر الوطنية، ما يحتم ضرورة مجاراة النافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2023 لقاء بلقاء.وأردف أنّ جميع المباريات لن تكون بالسهلة للمنتخب التونسي، كما ينتظره البعض، باعتبار ان المنافسين عازمون على الدفاع عن حظوظهم في التأهل للمونديال، وفق تعبيره.وطمأن مراد المبروك الجمهور التونسي على جاهزية العناصر الوطنية للنافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم، مشيرا الى أنّ المباريات الودية التي ستجرى في الفترة القادمة ضد الكوت ديفوار وجنوب السودان ستسهم في اظهار حقيقة امكانيات المنتخب التونسي، المتوج بكأس افريقيا للأمم 2021، كما ستسهم في رفع المستوى وتدارك الأخطاء قبل موعد المباراة الأولى من النافذة الرابعة للتصفيات ضد المنتخب المصري.ومن جانبه أكد علي البنزرتي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة أنّ جميع الظروف مواتية للتأهل للمونديال، قائلا في ذلك انّ الجامعة وفرت للاطار الفني جميع مستلزمات النجاح، كما قامت بتعزيز الاطار الفني بانتدابها لمدرب مساعد ثالث من استراليا و معد بدني ايطالي و معد ذهني .وقال ان المنتخب الوطني كان قد شرع في تحضيراته للنافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم منذ 45 يوما، لافتا النظر الى أنّ قلة الاماكنيات المادية سوف لن تحد من رغبة واصرار العناصر الوطنية في تحقيق الترشح ورسم الفرحة لدى الجماهير التونسية.وشدّد على جاهزية اللاعبين في كسب التحدي والتأهل للمونديال، وموافقا في ذات السياق المدرب الوطني في كون الخسارة أمام منتخب جنوب السودان الشهر الماضي كانت ناتجة عن قلة التحضيرات وافتقاد بعض الركائز الأساسية على غرار عمر عبادة و مكرم بن رمضان.وفي ما يلي قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في النافذة الرابعة من التصفيات الافريقية للمونديال و تذكير بمواعيد لقاءات المنتخب الوطني:القائمة: زياد الشنوفي - عمر عبادة - أشرف القنوني - أسامة مرناوي - جواكيم حداد - مختار غيازة - ياسين التومي - محمد حديدان - مراد المبروك - حسني الايلاهي - صالح الماجري -هيثم سعادة - فراس لحياني - مايكل روول - مكرم بن رمضان.مواعيد لقاءات المنتخب الوطني:26 أوت 2022تونس - مصر (19:30)قاعة محمد المزالي المنستير27 أوت 2022تونس - السينغال (19:30)قاعة محمد المزالي المنستير28 أوت 2022تونس - الكونغو الديمقراطيةقاعة محمد المزالي المنستير