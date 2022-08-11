زهرة الأجنف تفتتح مهرجان قفصة الدولي في دورته 42

افتتحت البارحة بفضاء المسرح الأثري البرج فعاليات مهرجان قفصة الدولي في دورته 42 بعرض فني موسيقي للفنانة زهرة الاجنف أصيلة الجهة. وكان للجمهور موعد مع وصلات فنية ادت خلالها الفنانة زهرة الاجنف عددا من الأغاني من بينها أغنيتها الجديدة "رڨراڨ وغيم" و"سبڨناك هالنبي" و"عالذرعانة" وسط تفاعل جماهيري طيلة السهرة.وقالت زهرة الاجنف أن افتتاح مهرجان قفصة الدولي في دورته 42 يمثل تشريفا لها خاصة وان هذا المهرجان يكتسي شهرة وسمعة كباقي المهرجانات الدولية في البلاد.من جانبه أفاد مدير المهرجان عادل العبيدي أن الإقبال الجماهيري على حفل الافتتاح لم يكن كبيرا مثل الدورات السابقة وذلك لتزامن انطلاق الدورة 42 مع افتتاح مهرجان الفوارة بالقصر.واضاف عادل العبيدي في تصريح لوات، أن هذه الدورة التأمت بعد أن تأجل موعدها والتي كانت مبرمجة ان تنطلق يوم 29 جويلية الماضي وذلك بسبب تقرير اللجنة الأمنية الذي أقر بعدم جاهزية المسرح الاثري لاستقبال الجمهور الا في صورة إنجاز جملة من الأشغال والصيانة.واشار العبيدي إلى أن إدارة المهرجان واجهت صعوبات مالية وذلك لضعف الميزانيات المرصودة للمهرجانات الدولية في البلاد لشح ونقص الدعم من المؤسسات العمومية والخاصة إضافة إلى عدم تفاعل المستشهرين في الجهات بنفس الشكل مثل المهرجانات الاخرى.ولفت عادل العبيدي إلى أن برمجة الدورة 42 لمهرجان قفصة الدولي متنوعة تجمع بين المسرح والفن الشعبي والراب وعرض دولي وحيد، ومن بين هذه العروض سهرة فنية شعبية لعدد من فناني الجهة وحفل فني لامينة فاخت وسهرة راب لبلطي والفنان الجزائري "موحا ميلانو" إضافة إلى مسرحية "بنات سعاد" للممثلة نعيمة الجاني وعرض لفيلم "غدوة" للمثل ظافر العابدين وغيرها من العروض الاخرى مشيرا ان هناك إمكانية للخروج بعروض واقامتها بالملعب الرياضي بقفصة عوضا عن المسرح الاثري البرج.