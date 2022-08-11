بمناسبة الذكرى 66 للعيد الوطني للمرأة : تكريم ثلة من النساء الأمنيات من مختلف الأسلاك تألقن في مسيراتهن المهنية

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تولت كل من وزيرة الأسرة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، اليوم الخميس، تكريم ثلة من النساء الأمنيات من مختلف الأسلاك تألقن في مسيراتهن المهنية وذلك بمناسبة الذكرى 66 للعيد الوطني للمرأة.وبينت الجربي في تصريح اعلامي على هامش تظاهرة نظمها الاتحاد بمقره بالشراكة مع النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، أن هذا المبادرة تندرج في إطار تجسيد الدور القيادي والريادي للنساء في مختلف القطاعات والمجالات واعترافا بالخدمات الجليلة التي تقدمها النساء الأمنيات من أجل حماية الوطن.ولفتت إلى أنه بعد مرور 66 سنة على صدور مجلة الأحوال الشخصية أصبحت المرأة التونسية كفاءة يشهد لها على المستويين الوطني والدولي بعد أن تمكنت من اقتحام كل المجالات بما فيها التي كانت حكرا على الرجال خلال السنوات المنقضية .ومن جهتها،أعربت وزيرة الأسرة عن اعتزازها بالمرأة التونسية التي أثبتت وجودها وتألقها في كل المجالات، محيية بالخصوص النساء اللاتي يعملن في مجالات صعبة وشاقة وتتطلب إمكانيات بدنية عالية وعلى رأسهن الأمنيات الساهرات على توفير الأمن وحماية الوطن.وتولت عدد من العاملات بالحماية المدنية، خلال هذه التظاهرة، تنفيذ عدد من عمليات الإنزال البيضاء تهدف إلى إجلاء المصابين من الأماكن عالية خلال الحوادث، كما جسدت عدد من العاملات بالمرصد الوطني لسلامة المرور مختلف مراحل عملية إنشاء مسلك مروري.يشار الى أنه تخلل هذه التظاهرة معرض وثائقي يبرز تميز النساء في مختلف الأسلاك الأمنية والحماية المدنية والسجون بتونس .