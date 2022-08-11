متابعة للوضع الوبائي بالجهات : الخميس 11 أوت

سيدي بوزيد: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و58 حالة شفاء

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مدنين: تسجيل حالتي وفاة خلال ال24 ساعة الماضية احداهما لوفاة تبلغ من العمر 15 سنة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد،اليوم الخميس، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و58 حالة شفاء ليصل العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس الى 45691 اصابة منها 1081 حالة وفاة و45460 حالة شفاء.وتم اليوم رفع 41 عينة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للعينات التي تم إجراؤها منذ انتشار فيروس "كورونا" 147875 عينة.ومن جهة أخرى، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم امس الاربعاء حوالي 217303 شخصا، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "الكوفيد 19" رفيق نصيبي.وأشار نصيبي في تصريح ل(وات) إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ حوالي 121408 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة 18777 شخصا والجرعة الرابعة 810 اشخاص، وعدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 227 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.وذكر أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا" قد بلغ 261073 شخصا، حسب آخر تحيين.سجلت الجهة الصحية بولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية حالتي وفاة بسبب الاصابة بفيروس "كورونا" تعود احدى الحالتين لفتاة (اصيلة جزيرة جربة) تبلغ من العمر 15 سنة، وتحمل امراضا مزمنة، وذلك بعد ان اقامت بالمستشفى الجامعي بمدنين منذ يوم 6 اوت، في حين تعود الحالة الاخرى لشخص يبغ من العمر 55 سنة وغير متلق للتلقيح، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.وذكر العنز ان الجهة تسجل يوميا حالة وفاة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" ليرتفع اجمالي حالات الوفاة منذ ظهور الوباء الى 1555 حالة .كما سجلت الجهة 48 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بينها حالتان وافدتان احدهما من ليبيا والاخرى من فرنسا والبقية اصابات محلية من جملة 312 عينة رفعتها مختلف مخابر الجهة لتبلغ نسبة الحدوث 15 فاصل 5 بالمائة.وتوزعت الاصابات المحلية بين بن قردان ب22 اصابة و9 حالات بمدنين الجنوبية و4 حالات بجرجيس و3 اصابات بكل من مدنين الشمالية وسيدي مخلوف وجربة ميدون واصابتان (02) بجربة حومة السوق، ليرتفع العدد الجملي لاصابات هذا الفيروس الى 56 الفا و483 اصابة.ويقيم 12 مصابا بالمستشفيات العمومية ومنهم 9 مصابين بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة فيما يقيم بالمصحات الخاصة 10 مصابين.