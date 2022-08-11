الكاف: التمديد بشهر لاسترجاع ضيعة "السنابل" والاتحاد الجهوي للشغل يطالب بالمحافظة على نشاط الضيعة


Publié le Jeudi 11 Août 2022 - 14:45قراءة: 0 د, 44 ث
      
تم في ولاية الكاف التمديد في آجال استرجاع الضيعة الدولية "السنابل" بالكاف الشرقية إلى يوم 05 سبتمبر القادم، وذلك بغاية دراسة مقترح تقدم به الاتحاد الجهوي للشغل للإبقاء على كامل نشاط هذه الضيعة التي تعتبر مثالية من حيث التسيير والمردودية، عوض إسنادها إلى ديوان الأراضي الدولية قبل إعادة توظيفها وفق الصيغ المتداولة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي لأملاك الدولة رضا شوشان "وات"


وقال شوشان أنه تمت مراسلة وزير الفلاحة قصد المحافظة على نشاط الضيعة ومنها بالخصوص إنتاج الحليب واللحوم الحمراء، سيما وأنها تشغل 17 عاملا بصفة منتظمة وقارة، مؤكدا أن المحافظة على نشاط هذه الضيعة يعتبر مكسبا للجهة.

وأشار الى ان صاحبة إدارة الضيعة التي تم إنشاؤها في سنة 1997 لمدة 25 سنة تقدمت بعرض يتضمن شروطا للتفويت في رؤوس الماشية المتواجدة بالضيعة، بما أدى إلى قرار التمديد في العقد لمدة شهر قصد التداول في الموضوع واتخاذ القرار المناسب في الغرض من طرف سلطة الإشراف.

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