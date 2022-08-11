مركز تونس الدولي لتكنلوجيا البيئة يرافق أصحاب أفكار المشاريع البيئية في الجهات


Publié le Jeudi 11 Août 2022 - 14:33قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعلن مركز تونس الدولي لتكنلوجيا البيئة عن فتح باب الترشحات للمشاركة في برنامج تكوين ومرافقة 120 شابا من أصحاب أفكار المشاريع البيئية في جهات باجة وجندوبة وقفصة وقابس ومدنين وتطاوين وذلك بمعدل 20 شاب عن كل ولاية.


ويندرج هذا التكوين في إطار مشروع "دعم بعث المؤسسات المستدامة والدائرية في الجهات التونسية" الذي يموله مركز الانشطة الاقليمية للاستهلاك والانتاج المستدامين" الموجود في برشلونة بإسبانيا والذي أُنشئ في إطار برنامج البحار الإقليمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ويهدف المشروع حسب مركز تونس الدولي لتكنلوجيا البيئة إلى المساهمة في الحد من الاثر البيئي لنماذج الانتاج والاستهلاك في تونس وخاصة في الجهات. ويتوجه إلى المختصين في دعم بعث المؤسسات ورواد المشاريع والمؤسسات الخضراء في مراحل مختلفة من التطور.



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