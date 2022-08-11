رئيسة الحكومة تلتقي مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي

مثّل الوضع الاقتصادي والاجتماعي بتونس والحاجة إلى تفعيل الحوار الاجتماعي بين الأطراف الاجتماعية من أجل المضي قدما في إطار تشاركي وشفاف نحو تحقيق الإصلاحات الضرورية لتجاوز الصعوبات التي تمر بها تونس، محور لقاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان يوم أمس الأربعاء بمديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي، رانيا بيخعازي.وحضر اللقاء وزير الشؤون الاجتماعية ،مالك الزاهي.وجاء في بلاغ اعلامي لرئاسة الحكومة أن الأطراف الاجتماعية في تونس من جانبها ، اعربت في تصريحات سابقة عن استعدادها للمشاركة في الحوار لمناقشة ودراسة مقترحات الإصلاحات الضرورية للوضع الراهن للبلاد وذلك بطريقة تشاركية ومدروسة.