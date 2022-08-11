وزارة الشؤون الثقافية تنعى الصحفي والناقد الطّاهر المليجي

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نعت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها الصّحفي والنّاقد الطّاهر المليجي الذي وافته المنيّة يوم أمس الأربعاء 10 أوت 2022 عن سنّ تناهز ال86 عاما.ويلقّب الراحل الطاهر المليجي بمؤرّخ الفنانين، وهو ممثل وكاتب وصحفي تونسي عمل طويلا بالإذاعة وكان قريبا من حياة الفنانين بمختلف تفاصيلها، وعرف عنه ذاكرته الموسوعية وعشقه الكبير لعالم الفن والثقافة.وعددت الوزارة في ذات البلاغ مناقب الناقد الراحل الطاهر المليجي ونجاحه في تأسيس علاقة خاصّة مع المتلقّي التونسي بأسلوبه المميّز في التقديم وقدرته الملحوظة على شدّ انتباه المتابعين له، على غرار برنامج "أغاني الأفلام" وغيرها، وقد عرف الراحل بعبارة "بالأمارة" التي كان يردّدها خلال سرده لبعض الشهادات الفنية التي يرصدها.كما نشر الفقيد عدّة مقالات بجريدة الصباح التونسية من بينها "المعهد الرشيدي والمنعرج الموسيقي" و"أثر البايات في الحياة الموسيقية بتونس" و"يهود تونس وأثرهم في الساحة الفنية" وغيرها، فضلا عن تاليفه مجموعة من الأغاني ومشاركته بالتمثيل في عدة أعمال درامية منها مسلسل "عربون" وغيرها من الأعمال.