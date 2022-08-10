تسجيل 34 حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال الفترة الممتدة بين 01 و07 أوت الجاري

بلغ عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد والمصرّح بها الفترة الممتدة بين 01 و07 أوت الجاري 34 وفاة، وفق ما أعلنته اليوم وزارة الصحة.وسجلت وزارة الصحة خلال الفترة المذكورة 4581 إصابة جديدة بفيروس كورونا إثر إنجاز 18443 تحليلا مخبريا أي بنسبة 24.84 بالمائة.من جهة أخرى بلغ عدد الحالات الجديدة بالمستشفيات والمصحات الخاصة خلال الفترة الممتدة بين 01 و07 أوت الجاري 81 حالة. في المقابل تعافى 6811 شخصا من الإصابة بالفيروس.