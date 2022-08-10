متابعة للوضع الوبائي بالجهات: الأربعاء 10 أوت

سيدي بوزيد: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و42 حالة شفاء

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أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، انه تم تسجيل 10 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و42 حالة شفاء ليصل العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس الى 45684 اصابة منها 1081 حالة وفاة و45402 حالة شفاء.كما تم اليوم رفع 75 عينة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للعينات التي تم إجراؤها منذ انتشار فيروس "كورونا" 147834 عينة.من جهة أخرى، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم امس الثلاثاء حوالي 217302 شخصا، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "الكوفيد 19" رفيق نصيبي.وأشار نصيبي في تصريح ل(وات) إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ حوالي 121408 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة 18767 شخصا والجرعة الرابعة 808 اشخاص، وعدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 227 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.وذكر أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا" قد بلغ 261073 شخصا، حسب آخر تحيين.