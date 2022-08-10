الكاف: تواصل تنظيم الأيام مفتوحة للصحة النفسية والدماغية من 08 الى 23 اوت الجاري

يتواصل بولاية الكاف تنظيم الأيام التحسيسية حول الصحة النفسية الدماغية، التى انطلقت اول امس الاثنين وتتواصل الى غاية يوم 23 اوت الجاري، وذلك تجسيما لما تضمنه البرنامج الوطني للعناية بالصحة النفسية والدماغية من عناية في هذا المجال لفائدة كل الشرائح االاجتماعية والعمرية، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة عبد الباقي الجمني ل"وات"وقال الجمني أن هذه الأيام المفتوحة يؤمنها أطباء عامون من الخط الاول تلقوا تكوينا في الغرض وهي تهم كل الفئات العمرية، حيث يمكن لكل مواطن أن يتصل بأقرب مركز صحة له لتلقي الفحص اللازم والنصائح الطبية المستوحبة في الغرضواشار الى أنه تم ضبط رزنانة جهوية تهم كل المؤسسات الصحية وذلك بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطن وإنجاح الحملة، على حد تعبيره.