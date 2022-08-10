منوبة: الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد تعيد الحياة للقرية الحرفية ببرج العامري ببرمجتها مركزا لتوزيع مواد الاختصاص

..





افاد مدير عام الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد توفيق عباس، بانه تمت برمجة القرية الحرفية ببرج العامري من ولاية منوبة، كثانى مركز لتوزيع مواد الاختصاص للتبغ والوقيد بالولاية، وذلك بالتعاون مع الولاية وبكلفة جملية تجاوزت ال500 الف ديناروبين عباس، في تصريح ل"وات" انه تم التعهد جهويا بالاشغال الخارجية للمركز، فيما ستقوم الوكالة بصيانة المقر القديم الذي تعرض للتخريب والاتلاف، بتركيز ما يستوجبه من فضاءات ضرورية مع تجهيزه وتاثيثه، واشار الى ان بعث هذا المركز، يتنزل في إطار إستراتيجية وزارة المالية والوكالة لفتح أكثر ما يمكن من المراكز بمختلف الولايات، بغاية لتقريب الخدمات من أصحاب الرخص وتسهيل عملية اقتناء التبغ.وبين ان هذه النقطة ستدعم منظومة المراكز التابعة للوكالة والبالغ عددها 10 مراكز موزعة على عدد من ولايات الجمهورية، وهي واحدة من خمسة مراكز جديدة تعمل الوكالة حاليا على الاعداد لتركيزها بولايات جندوبة وسليانة والكاف وزغوان.وستشمل خدمات التوزيع حوالي 250 صاحب رخصة تبغ من برج العامري والمعتمديات القريبة، وستحد من الضغط الكبير على مركز توزيع مواد الاختصاص بدوار هيشر الذي تشمل خدماته 460 صاحب رخصة تبغ من مختلف معتمديات ولاية منوبة.وسيساهم تغيير اختصاص القرية الحرفية المنجزة سنة 2014 ضمن مكونات برنامج مشروع التنمية المندمجة الذى انتفعت به المعتمدية منذ سنة 2010، في اعادة احيائها من جديد وانتشالها من وضعية الخراب التي كانت فيها طيلة 05 سنوات، وانقاذها من اعمال التخريب التى طمست جماليتها كتحفة معمارية.يشار الى ان بلدية برج العامري تكفلت بتركيز الانارة العمومية في محيط الفضاء الذي سيلعب دور المحرك الاقتصادي في المنطقة وينعكس ايجايا على محيطه ويخلق ديناميكية وحيوية بتركيز مزيد الخدمات حوله وفق مصالح البلدية.