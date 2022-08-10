مجمع المخابز العصرية التابع لكوناكت يعلن عدم مشاركته في الاضراب المزمع تنفيذه غدا الخميس

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أعلن المجمّع المهني للمخابز العصرية التابع لكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" عدم مشاركته في الاضراب المزمع تنفيذه يوم 11 اوت 2022 .واكد المجمع في بلاغ اصدره الاربعاء التزام المخابز الراجعة له بالنظر على كامل تراب الجمهورية بالعمل والسعي الى لتوفير الخبز حتى لا يكون هنالك اي نقص ويبقى ذلك رهين تزويدنا بمادّة الفرينة اللازمة.وياتي إعلان المجمع في وقت يعقد فيه قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، جلسة صلحية مع الاطراف الممثلة للاعراف بشان الاتفاقيات المشتركة التي تشمل عدة قطاعات بما فيها المخابز مما قد يحول دون اقرار الاضراب المزمع تنفيذه غدا الخميس.ويهم الاضراب المشمولين بالاتفاقيات المشتركة في قطاعات المخابزوالمصبرات الغذائية وتعليب الزيوت وشبة المصبرات الغذائية والعجين الغذائي والكسكسي وتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل.وكان قسم القطاع الخاص اكد أن قرار الاضراب يأتي نتيجة لعدم توقيع الملحق التعديلي للزيادة في الأجور لسنوات 2022 و2023 و2023 تطبيقا لاتفاق امضي بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف منذ 1 جانفي 2022.