الإحتفاظ برئيس بلدية الفحص وأمين مال جمعية كرة القدم "نجم الفحص"وشخص ثالث في قضية شبهة فساد مالي


Publié le Mercredi 10 Août 2022 - 11:27قراءة: 0 د, 40 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان مساء امس الثلاثاء بالاحتفاظ برئيس بلدية الفحص وأمين مال جمعية كرة القدم (نجم الفحص) وشخص ثالث قام بدور الوسيط في شبهة فساد مالي.


وأفاد مصدر أمني في تصريح ل"وات" بأن عملية الاحتفاظ جاءت نتيجة معلومات حول وجود شبهة فساد مالي في المنح التي تسندها البلدية للجمعية الرياضية توجهت فيها التهمة إلى رئيس البلدية وأمين مال الجمعية بوساطة شخص ثالث كلفت على إثرها النيابة العمومية فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالفحص للتحقيق في مضمون القضية، وأسفرت الأبحاث عن الاحتفاظ بالموقوفين في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء.

يشار الى ان أن هذه القضية هي الثانية التي تتم إثارتها خلال هذا الأسبوع في الجهة بعد قضية شبهة الفساد في التسيير المالي لودادية موظفي وأعوان مركز الولاية ومعتمدياتها والتي تم على إثرها الاحتفاظ ب6 متهمين منهم والي وكاتب عام سابقين بولاية زغوان.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251136



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 10 أوت 2022 | 12 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:55 19:19 16:12 12:32 05:32 03:55
Babnet
34°
Babnet34°Babnet% 40:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
4.63 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2532°-2533°-2538°-2634°-28
  • Avoirs en devises
    23862,1

  • (9 aout)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,21508 DT        1$ =3,15688 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 aout)   1190,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin

Arab Cup
  ---
Arab Cup
   