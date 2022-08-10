أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان مساء امس الثلاثاء بالاحتفاظ برئيس بلدية الفحص وأمين مال جمعية كرة القدم (نجم الفحص) وشخص ثالث قام بدور الوسيط في شبهة فساد مالي.وأفاد مصدر أمني في تصريح ل"وات" بأن عملية الاحتفاظ جاءت نتيجة معلومات حول وجود شبهة فساد مالي في المنح التي تسندها البلدية للجمعية الرياضية توجهت فيها التهمة إلى رئيس البلدية وأمين مال الجمعية بوساطة شخص ثالث كلفت على إثرها النيابة العمومية فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالفحص للتحقيق في مضمون القضية، وأسفرت الأبحاث عن الاحتفاظ بالموقوفين في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء.يشار الى ان أن هذه القضية هي الثانية التي تتم إثارتها خلال هذا الأسبوع في الجهة بعد قضية شبهة الفساد في التسيير المالي لودادية موظفي وأعوان مركز الولاية ومعتمدياتها والتي تم على إثرها الاحتفاظ ب6 متهمين منهم والي وكاتب عام سابقين بولاية زغوان.