اختتام فعاليات الدورة الأولى لملتقى مدينة الثقافة للنحت على الرخام

اختتمت أمس الثلاثاء فعاليات الدورة الأولى لملتقى مدينة الثقافة الدولي للنحت على الرخام وذلك بإشراف وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي بحضور سفير اليابان شنسوكي شميزو.كما حضر هذه الفعاليات كل من سفير دولة فلسطين هائل الفاهوم ورئيس اللجنة التنفيذية لتنظيم ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا تيكاد 8 المنصف ساسي، مرفوقا بعدد من أعضاء اللجنة، علما أن تنظيم هذا الملتقى يأتي ضمن استعدادات تونس لاحتضان ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا "TICAD 08".وفي كلمة بالمناسبة توجّهت وزيرة الشؤون الثقافية بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة الأولى للنحت على الرخام، قائلة إن للفن لغة كونية توحّد جميع الناس، وأكدت أن بعض هذه المنحوتات ستزيّن الساحات العامة والطرقات كي يكتسح الفن الفضاء العام.وتم بالمناسبة تكريم كل الفنانين المشاركين في هذه الدورة التأسيسية، التي افتتحت منذ 29 جويلية 2022، وهم عبد العزيز كريد وأيمن بومنجل وبيرم العوني وخالد فقي وحمدة بن سالم ومحرز اللوز ومحمد بوعزيز ومحمد سحنون ومراد بريكة وسيف بن حماد وحسين علي جبّار من العراق وإياد صبّاح من فلسطين وهيروشي ميوشي من اليابان وخالد عبد الله مرغاني من السودان ورولان هوفت من ألمانيا وصلاح الدين أحمد محمد حماد من مصر وطاهر هدهود من الجزائر.