صفاقس : تعرض مركب بصدد اجتياز الحدود خلسة، الى الغرق بسواحل القراطن بجزيرة قرقنة

تعرض اليوم الثلاثاء، مركب على متنه حوالي 30 مواطنا تونسيا ، كانوا بصدد اجتياز الحدود خلسة نحو السواحل الايطالية، إلى الغرق بسواحل القراطن بجزيرة قرقنة، وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للانباء مصدر بالحرس البحري، رفض الكشف عن اسمهوأضاف ذات المصدر، أنه قد تم إنقاذ 20 نفرا، أصيلي ولايات صفاقس وسوسة وسيدي بوزيد والقصرين وسليانة وانتشال 6 جثث ( 3 نساء و3 أطفال) ،فيما تتواصل عملية البحث عن المفقودين من قبل وحدات الحرس البحري ووحدات جيش البحر وفريق غوص تابع للحماية المدنية بصفاقسهب