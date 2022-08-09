بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيسة بلدية طبرقة على خلفية منحها رخصا تتجاوز العدد المسموح به في الملك العمومي البحري


Publié le Mardi 09 Août 2022 - 21:37قراءة: 0 د, 45 ث
      
أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بجندوبة اليوم الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن ضد رئيسة بلدية طبرقة ،امال العلوي وذلك بعد ان تمت احالتها من قبل النيابة العمومية بتاريخ يوم الإيقاف بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات بمقتضى وظيفه لتحقيق فائدة او الحاق ضرر والمشاركة في ذلك طبق الفصول 96 و 32 من المجلة الجزائية في انتظار استكمال الأبحاث وفق ما أكده الناطق ارسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة، يسري السلطاني لوكالة تونس افريقيا للأنباء.


وياتي هذا القرار على خلفية حملة امنية للتثبت في الاعتداء على الملك العمومي البحري تبين من خلالها ان بلدية طبرقة منحت رخصا لتركيز مظلات شمسية بعدد يتجاوز العدد المسموح به من قبل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،بالاضافة الى اصدار البلدية رخصا في شواطئ عمومية لا يسمح بالانتصاب فيها.
يذكر ان رئيسة لبلدية طبرقة تم انتخابها في 16 ماي من السنة الجارية

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