كاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم - النادي الافريقي والنادي الصفاقسي يتعرفان على منافسيهم المحتملين في الدور التمهيدي الثاني

سيتبارى النادي الافريقي مع الفائز من مواجهتي هلال (جنوب السودان) وكيبانغا (زنجبار) فيما سيتقابل النادي الصفاقسي مع الفائز من مقابلتي فصيل كينيما (اثيوبيا) وبومامورو (بورندي) في الدور التمهيدي الثاني من كاس الكنفديرالية الافريقية لكرة القدم.وسيخوض ممثلا كرة القدم التونسية في هذه المسابقة القارية ذهاب الدور التمهيدي الثاني يوم 7 او 8 او 9 اكتوبر خارج تونس والاياب في تونس يوم 14 او 15 او 16 من نفس الشهر.ويقام الدور التمهيدي الاول يوم 9 او 10 او 11 سبتمبر والاياب يوم 16 او 17 او 18 من نفس الشهر.