اللجنة الوطنية للاستئناف: التصريح بالحكم في ملف تفادي النزول يوم 6 سبتمبر القادم

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قررت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء اثر النظر في ملفات الطعن المقدمة من قبل الامل الرياضي بحمام سوسة والنجم الرياضي بالمتلوي والترجي الرياضي الجرحيسي :- بناء على إحالة الملف للنيابة العمومية من قبل الجامعة منذ يوم 3 جوان 2022 ، تقرر مراسلة النيابة العمومية من جديد لمعرفة مآل القضية لدى الجهة القضائية المتعهدة وإمكانية وجود إدانة لأي طرف كان باعتبار أن للقضاء وسائل غير متاحة للجامعة لاثبات وجود إدانة أو شبهات جدية من عدمها ، وتجنبا لأي امكانية تضارب بين الأحكام الرياضية والأحكام القضائية .- قبول طلب الترجي الرياضي الجرحيسي بإيقاف تنفيذ عقوبة اللاعبين وائل الكردي و حسام حسن رمضان وذلك إلى حدود صدور القرار النهائي.- انتظار رد النيابة العمومية و الجهة القضائية المتعهدة الى غاية يوم 5 سبتمبر 2022 .- تعيين موعد 6 سبتمبر 2022 كجلسة تصريح بالحكم.وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد قررت سابقا احالة ملف مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة في اطار الجولة الأخيرة من مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2021-2022 الى لجان الفيفا المختصة بسبب ما رافقها من "شبهة تلاعب في النتيجة".وكانت اللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية قررت اجراء مباراة فاصلة بين امل حمام سوسة ونجم المتلوي في ملعب محايد وتجميد نشاط لاعبي الترجي الجرجيسي (الكردي ورمضان) لكن هذا القرار تم الطعن فيه من قبل الفرق الثلاثة.