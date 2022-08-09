مركز "أروى القيروانية" لإيواء النساء ضحايا العنف والاطفال المرافقين لهن بالسبيخة يستأنف نشاطه بعد توقف منذ سنة 2020

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استأنف مركز "أروى القيروانية" لإيواء النساء ضحايا العنف والاطفال المرافقين لهن بالسبيخة من ولاية القيروان التابع للاتحاد الوطني للمرأة التونسية، اليوم الثلاثاء، نشاطه بعد توقف في سنة 2020 بسبب ضعف التمويل، وفق ما أفادت به مديرة المركز، منال كشاط.وأضافت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن استقبال النساء ضحايا العنف سيتم ابتداء من غرة سبتمبر 2022 بعد تهيئة المركز المجهز منذ فترة نشاطه التي انطلقت منذ نوفمبر 2017 الى غاية سنة 2020 .وأشارت الى أن المركز تأسس بالشراكة بين النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمراة التونسية وجمعية التصرف والتوازن الاجتماعي، تحت اشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وبتمويل من صندوق الامم المتحدة للسكان .وبيّنت أنه بعد الحصول على مصادر تمويل، سيستأنف المركز استقبال النساء المعنفات بطاقة استيعاب 11 سريرا (ثمانية أسرّة للكبار وثلاثة للصغار) وفريق عامل بالمركز يشمل أربع مرافقات من ذوات الخبرة في مجال التعهد بالنساء.ويعمل مركز أ"روى القيروانية"، وفق محدثة (وات)، على النهوض بالنساء المعنفات بالعمل على تمكينهن اقتصاديا من خلال تشريكهن في الدورات التكوينية في مجالات متنوعة على غرار التدريب في الخياطة والحلويات والتطريز والاعلامية وتعليم الكبار وغيرها من المجالات.وأضافت أن المركز يعمل على ضمان استقرار النساء وحمايتهن وتوعيتهن بحقوقهن التي جاء بها القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة من خلال تنظيم الورشات التحسيسية والتوعوية.يذكر أن رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، أشرفت على فعاليات استئناف نشاط المركز بحضور السلطات الجهوية والمحلية وممثلي الجهات المشاركة والممولة وهياكل النيابة الجهوية للاتحاد بالقيروان.