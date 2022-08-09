نادي حمام الانف - لطفي القادري مدربا جديدا

اعلن نادي حمام الانف، اليوم الثلاثاء، عن توصله لاتفاق مع المدرب لطفي القادري للاشراف على المقاليد الفنية لاكابر كرة القدم في الموسم الكروي الجديد.وكان نادي حمام الانف عين مؤخرا وليد عزيز في خطة مدير رياضي.ويذكر ان المدرب لطفي القادري نجح خلال الموسم المنقضي في تحقيق عودة الملعب التونسي الى مصاف النخبة.