نادي حمام الانف - لطفي القادري مدربا جديدا


Publié le Mardi 09 Août 2022 - 18:32قراءة: 0 د, 16 ث
      
اعلن نادي حمام الانف، اليوم الثلاثاء، عن توصله لاتفاق مع المدرب لطفي القادري للاشراف على المقاليد الفنية لاكابر كرة القدم في الموسم الكروي الجديد.
وكان نادي حمام الانف عين مؤخرا وليد عزيز في خطة مدير رياضي.

ويذكر ان المدرب لطفي القادري نجح خلال الموسم المنقضي في تحقيق عودة الملعب التونسي الى مصاف النخبة.



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