الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تنظم عن بعد 26 نشاطا موازيا لقمة تيكاد 8 من 22 إلى 26 أوت 2022

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أعلنت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، الثلاثاء، عن تنظيم 26 نشاطا عن بعد، موزايا، لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في القارة الافريقية "تيكاد 8" الذي سينعقد بتونس يومي 27 و 28 اوت 2022 .وأضافت الوكالة ان هذه الأنشطة التي سيجري تنظيمها من 22 الى 26 أوت 2022، تحت شعار "افريقيا قوية ومندمجة و مزدهرة" تهدف الى مناقشة عدة مسائل من بينها الفلاحة والتغيرات المناخية والتربية والاندماج الاقليمي والصحة واللقاحات ،علما وان التسجيل يجري افتراضيا عبر رابط على الموقع الالكتروني لتظاهرة "تيكاد 8"ويشارك خبراء من افريقيا والمنظمات الدولية الى جانب اليابان، في بحث التحديات التي تواجهها افريقيا والحلول في حين سيناقش مسؤولون من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وبرنامج الامم المتحدة للتنمية والبنك الافريقي للتنمية التوجهات التي يمكن اعتمادها لتطوير البنية الاجتماعية والاقتصادية من أجل قارة افريقية مندمجة.وذكرت الوكالة بأن القارة الإفريقية تواجه أزمة معقدة خاصة وأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى خلق أزمة في قطاعي الطاقة والغذاء على مستوى الدول الافريقية بالإضافة إلى حالة الركود الاقتصادي بفعل جائحة كوفيد 19 والتغيرات المناخية الخطيرة.وتتعاون الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ، مع البلدان الإفريقية، لدعم قدرة القارة وتحقيق بناء أفضل لإفريقيا، لمجابهة هذه الأزمات علما وان الوكالة تدعم القارة من خلال التركيز على الانسان والتمكين في افريقيا والاستفادة من التجربة الافريقية.وتدعم الوكالة، على المستوى الاقتصادي، المشاريع التي تهدف الى تحقيق الانتقال الهيكلي للاقتصاد ومساعدة الفاعلين الاقتصاديين على اعتماد التقنيات المجددة وخاصة مقاربة "كايزن" ومشروع "نينجا".وتعمل الوكالة، أساسا، على دفع مشاريع الانتقال الأخضر على اعتبار انها وسيلة لمكافحة التغيرات المناخية بما يسهم في حل مشكل الازمة الغذائية ودعم زراعة الارز الى جانب المساعدة في مجال الصحة من خلال مكافحة الأوبئة.وقال رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي أكيهيكو تاناكا : "لقد حانت الفرصة لنا، باعتبارنا مجموعة دولية، للاتحاد لمساعدة افريقيا على بناء نفسها بشكل افضل بعد عدة ازمات و تحقيق اهداف التنمية المستديمة".وأضاف تاناكا قائلا :"نحن ملتزمون بشكل قوي بدعم القارة الافريقية في إعادة البناء من أجل بلوغ الارتقاء الى مستوى القارة القوية والمندمجة والمزدهرة ".