وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية: استرجاع 7 هكتارات من أراضي الدولة الفلاحية بولاية منوبة


Publié le Mardi 09 Août 2022 - 19:06قراءة: 0 د, 30 ث
      
تمكنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية منوبة،الثلاثاء، من استرجاع عقارين دوليين فلاحيين بمعتمدية طبربة، وذلك في إطار الحرص على حسن توظيف الرصيد العقاري الدولي.
ويتمثل العقار الأول ، وفق بلاغ صادر عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، في عقار دولي مهيكل يمسح 3 هكتارات، في ما يحتوي العقارالثاني على قطعة أرض غير مهيكلة تمسح 4 هكتارات.

وجرت عملية الاسترجاع، بحسب المصدر ذاته، تنفيذا لقراري إخلاء صادرين عن والي منوبة وبحضور السلط الأمنية والإدارية الجهوية، وقد تم تسليم العقارين لوحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بتونس الكبرى التابعة لديوان الأراضي الدولية قصد التعهد بهما إلى حين إعادة توظيفهما طبقا للقانون.

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