انقطاع مياه الشرب بعدد من مناطق ولاية منوبة  بداية من الساعة الرابعة من صباح غد الأربعاء

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تسجيل إضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من مناطق ولاية منوبة وذلك بداية من الساعة الرابعة صباحا من يوم الأربعاء 10أوت 2022.ووفق بلاغ اصدرته الشركة الثلاثاء، يخص هذا الانقطاع معتمديات المرناقية وبرج العامري وطبربة والبطان. ومن المنتظر استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة السادسة مساء من نفس اليوم الأربعاء 10أوت 2022بعد استكمال أشغال الإصلاح.وأرجعت الشركة هذا الانقطاع الى إصلاح عطب طرأ على قناة الجلب الرئيسية للمياه الصالحة للشرب قطر 1100مم المحاذية للطريق الوطنية رقم5 الرابطة بين تونس وباجة على مستوى المرناقية.