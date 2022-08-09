انقطاع مياه الشرب بعدد من مناطق ولاية منوبة  بداية من الساعة الرابعة من صباح غد الأربعاء


Publié le Mardi 09 Août 2022 - 13:14قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تسجيل إضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من مناطق ولاية منوبة وذلك بداية من الساعة الرابعة صباحا من يوم الأربعاء 10أوت 2022.


ووفق بلاغ اصدرته الشركة الثلاثاء، يخص هذا الانقطاع معتمديات المرناقية وبرج العامري وطبربة والبطان. ومن المنتظر استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة السادسة مساء من نفس اليوم الأربعاء 10أوت 2022بعد استكمال أشغال الإصلاح.

وأرجعت الشركة هذا الانقطاع الى إصلاح عطب طرأ على قناة الجلب الرئيسية للمياه الصالحة للشرب قطر 1100مم المحاذية للطريق الوطنية رقم5 الرابطة بين تونس وباجة على مستوى المرناقية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251094



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 09 أوت 2022 | 11 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:56 19:20 16:12 12:32 05:31 03:53
Babnet
34°
Babnet34°Babnet% 46:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
6.17 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2633°-2532°-2633°-2537°-26
  • Avoirs en devises
    23750,5

  • (8 aout)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,21377 DT        1$ =3,14497 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 aout)   1237,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   