وزارة الصحة: عدد الملقحين بالجرعة الرابعة ضد كورونا لم يتجاوز 66462 إلى حدود 8 أوت الجاري


Publié le Mardi 09 Août 2022 - 12:25قراءة: 0 د, 27 ث
      
أفادت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أن عدد الملقحين بالجرعة الرابعة المضادة لكوفيد-19 لم يتجاوز 66462 شخصا الى حدود 8 أوت الجاري



وأضافت وزارة الصحة في بلاغها الدوري حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أن عدد الملقحين بالجرعة الثالثة بلغ 1.231.086 شخصا إلى حدود ذات التاريخ.


وأضافت وزارة الصحة أن 6.380.359 شخصا استكملوا التلاقيح ضد كورونا، وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا وإلى غاية 8 أوت الجاري.

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يشار الى أن تونس تسجل حاليا انخفاضا في مؤشرات الوضع الوبائي الوطني مقارنة بحالة الارتفاع التي شهدتها في بداية شهر جويلية الماضي.

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