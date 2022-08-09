متابعة للوضع الوبائي بالجهات: الثلاثاء 9 أوت

قبلي: تسجيل حالة وفاة و55 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الفترة الممتدة بين 26 جويلية و8 اوت



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احصت المصالح الطبية بولاية قبلي، حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" لشخص اصيل معتمدية دوز الجنوبية و55 اصابة بعدوى الفيروس خلال الفترة الممتدة بين 26 جويلية المنقضي و8 اوت الجاري، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد.واوضح المصدر ذاته ان الاصابات الجديدة تتوزع على معتمدية قبلي الشمالية ب5 حالات، ومعتمدية قبلي الجنوبية بحالتين، اضافة الى تسجيل 44 حالة ايجابية جديدة بمعتمدية سوق الاحد و4 حالات بمعتمدية الفوار، في حين لم ترصد خلال نفس الفترة اصابات جديدة بمعتمديات دوز الشمالية ودوز الجنوبية ورجيم معتوق.وبين الحداد ان اجمالي عدد التحاليل التي تم رفعها خلال ذات الفترة بلغ 130 عينة كانت 55 منها "ايجابية" اي بمعدل اصابة يقدر ب42 فاصل 3 بالمائة من اجمالي التحاليليشار الى ان العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" الذي تم احصاؤه منذ بداية الجائحة بلغ 19510 حالات منها 587 حالة وفاة