قبلي: تزويد مرضي بالمواد الاساسية خلال شهر جويلية المنقضي (المدير الجهوي للتجارة)

افاد المدير الجهوي للتجارة حمادي الزغل بان تزويد ولاية قبلي باغلب المواد الاساسية كان "مرضيا" خلال شهر جويلية المنقضي، حيث تم تزويد الجهة ب219 طنا من مادة السميد و196 طنا من مادة الفرينةواشار الزغل الى انه لم يسجل اشكال في تزويد الجهة بمادة السكر حيث مكن الديوان التونسي للتجارة ولاية قبلي خلال شهر جويلية من 178 طنا و650 كيلوغراما من مادة السكر، علما وان معدل الاستهلاك الشهري لهذه المادة في حدود 130 طنا اي بزيادة تناهز 40 بالمائة، كما توفر السكر المعلب او السكر من الحجم العائلي (50 كلغ) بالفضاءات التجارية وبجميع المحلات المنتصبة بالجهة.من ناحية اخرى، اكد حمادي الزغل تواصل عمل فرق المراقبة الاقتصادية سواء بالاسواق او الفضاءات التجارية والمحلات المفتوحة للعموم او على الطرقات، حيث تم تكوين 34 فريق عمل خلال شهر جويلية قاموا بتنفيذ 612 زيارة تفقد مع تفقد 218 شاحنة على الطرقات امكن خلالها رفع 81 مخالفة اقتصادية تعلقت اغلبها بعدم اشهار الاسعار ب31 مخالفة علاوة على حجز 20 قارورة من الزيت النباتي حجم 6 لترات مجهولة المصدر