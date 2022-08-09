وزارة الشؤون الثقافية : حريصون على دعم حرية الإبداع الفني والإنتاجات الثقافية ذات المضامين الهادفة


Publié le Mardi 09 Août 2022 - 08:53قراءة: 1 د, 1 ث
      
قال لسعد سعيّد رئيس ديوان وزارة الشؤون الثقافية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء يوم الاثنين، إن الأحداث التي جدّت في سهرة الأحد بمهرجان صفاقس الدولي أثناء عرض الممثل الكوميدي لطفي العبدلي، خارجة عن نطاق الوزارة، موضحا أن الإجراءات التنظيمية تضطلع بها هيئة المهرجان وهي هيئة مستقلة منبثقة عن جمعية ناشطة بولاية صفاقس، وتوكل إليها المهمة التنظيمية بالتنسيق مع المصالح الإدارية والأمنية.
وأكد في هذا الصدد، أن دور وزارة الشؤون الثقافية هو مرافقة المهرجانات ودعمها ماليا دون التدخل في مضامين البرمجة.



وأكد لسعد سعيّد في تصريحه حرص وزارة الشؤون الثقافية على دعم حرية الإبداع والتعبير الفني، وتشجيع الإبداعات الفنية والإنتاجات الثقافية ذات المضامين الهادفة والتربوية والتوعوية، والتي تحترم الخصوصيات الثقافية والحضارية المتعارف عليها لدى الشعب التونسي.


وبيّن أن الأعمال المعروضة في المهرجانات والتظاهرات الثقافية لا تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة المسبقة، مشيرا إلى أن الوزارة تسهر على توفير الحق في الثقافة لكل مواطن وتكفل حرية التعبير لكل مبدع.
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وبين في هذا السياق، أن الوزارة بصدد مراجعة مطالب الدعم الخاصة بالمهرجانات من أجل أن تكون أكثر حوكمة وشفافية وتدعم الفنان التونسي وإنتاجاته الإبداعية الحاملة لرسائل إنسانية هادفة ترتقي بالذوق الفني العام.

ولم يفوّت لسعد سعيّد في تصريحه ل"وات" تثمين دور المصالح الأمنية في تأمين مختلف التظاهرات الثقافية والفنية وحسن سيرها في أفضل الظروف.

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