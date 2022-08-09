بنزرت: ميناء "مارينا كاب 3000" يستقبل 24 قاربا ويختا بمناسبة الدورة 30 للجولة البحرية السياحية العالمية ''طريق الياسمين''

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استقبل الميناء الترفيهي "مارينا كاب 3000"، على مدار يوم الاثنين، 24 قاربا ويختا، على متنه قرابة 130 جوالا بحريا من جنسيات فرنسية وإيطالية وانقليزية، وذلك بمناسبة الدورة 30 من فعاليات الجولة البحرية السياحية العالمية ''طريق الياسمين".وقال قائد الميناء، محمد علي عمار، لمراسل "وات" بالجهة، إن لجنة التنظيم الجهوية والمركزية المشتركة، تولت إعداد العدة الواجبة لحسن استضافة وتكريم المشاركين في الجولة، سواء على مستوى الاستعداد اللوجستي والفني لأحواض المارينا، أو على صعيد تأمين كل أسباب الراحة لجميع الضيوف، علاوة على وضع برمجة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الموجهة للزوار من أبناء الجهة وغيرهم وأيضا للمشاركين في الجولة البحرية.وإضافة إلى استقبال كافة اليخوت اليوم، تم بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، برمجة عدد من الرحلات السياحية والترفيهية لسفراء الجولة تشمل المعالم الأثرية والتراثية الضاربة في القدم بالجهة، ولاسيما بمدينة بنزرت، ستختتم بسهرة داخل أسوار قلعة سيدي الحني، على أن يتم يوم الاربعاء المقبل تنظيم "سباق بنزرت" انطلاقا من فضاء مارينا بنزرت البحري عبر قنال بنزرت ومرورا أسفل الجسر المتحرك وصولا لبحيرة بنزرت بمنطقة منزل عبد الرحمان، في جولة بحرية وسباق.يذكر أن إقامة الجولة في بنزرت ستتواصل حتى صباح الجمعة المقبل، قبل التوجه لمدينة الحمامات الوجهة الختامية للجولة البحرية "طريق الياسمين العالمية" في نسختها رقم 30 لهذه السنة، بعد أن كانت احتجبت لمدة سنتين بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.