سير العمل الحكومي والاستعداد للعودة المدرسية محورا لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة

مثلت القضايا المتعلقة بسير العمل الحكومي في مختلف القطاعات، لا سيما منها الاستعداد للعودة المدرسية وتهيئة الفضاءات المدرسية والجامعية، محور استقبال رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الاثنين بقصر قرطاج، لرئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان.وأبرز رئيس الجمهورية، بالمناسبة، أهمية فتح الباب أمام تشريك المواطنين في عمليات تهيئة تلك الفضاءات. وقال في هذا الصدد "إن المواطنين، وحتى من يشكو منهم ضيق اليد، يؤثرون على أنفسهم حين يعلمون مآل مساهمتهم في دعم جهود الدولة، لأن المرحلة اليوم هي مرحلة بناء الثقة بين السلطة والمواطنين"، وفق ما نقله بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية.