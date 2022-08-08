مهرجان بنزرت الدولي 2022: إلغاء عرض الممثل لطفي العبدلي المبرمج لسهرة 9 أوت


Publié le Lundi 08 Août 2022 - 20:30قراءة: 1 د, 3 ث
      
أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان بنزرت الدولي رسميا عن إلغاء عرض الممثل الكوميدي لطفي العبدلي الذي كان من المبرمج أن يقام في سهرة الغد الثلاثاء 9 أوت.


وبعد شكوك حامت حول إمكانية إقامة هذا العرض بعد ما رافق عرضه أمس في صفاقس من أحداث، وما انجر عنها من ردود فعل، وكما هو متوقع، أعلن مدير المهرجان أحمد الطريفي، في اتصال هاتفي مع "وات"، مساء اليوم الاثنين عن إلغاء العرض موضحا أن هيئة المهرجان كانت جاهزة تنظيميا ولوجيستيا لاحتضان العرض إلا أن هذا القرار جاء بطلب من شركة "بوذا برود" الهيكل المنتج للعمل.
وأوضح أنه يمكن لجمهور المهرجان ممن اقتنوا تذاكر العرض استرجاع أثمان تذاكرهم أو استبدالها بتذاكر سهرة أخرى من العروض المدرجة ضمن هذه الدورة 39 لمهرجان بنزرت الدولي التي تتواصل إلى غاية يوم 21 أوت الحالي.


وجدير بالتذكير أن شركة "بوذا برود" لصاحبها محمد بوذينة منتج العمل المسرحي "في سن الخمسين أقولها كما أعنيها" للممثل لطفي العبدلي، قررت، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إلغاء بقية العروض المبرمجة لهذا العمل إلى حين إشعار آخر، وذلك وعلى إثر الأحداث التي رافقت العرض في سهرة أمس الأحد ضمن مهرجان صفاقس الدولي.

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وكانت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، أعلنت من جانبها أيضا عدم تأمين عروض لطفي العبدلي مستقبلا وذلك على خلفية ما اعتبرته "حركة استفزازية" من الممثل تجاه الأمنيين خلال عرض البارحة في مهرجان صفاقس.



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