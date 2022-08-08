زغوان :الاحتفاظ بوال وكاتب عام سابقين ومراقب مصاريف و3 موظفين بمركز الولاية في شبهة فساد مالي


Publié le Lundi 08 Août 2022 - 20:21قراءة: 0 د, 29 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان، اليوم الاثنين، بالاحتفاظ بوال سابق على الجهة وكاتب عام سابق لولاية زغوان ومراقب مصاريف و3 موظفين بمركز الولاية، "بشبهة فساد مالي تتعلق بالتسيير المالي لودادية موظفي وأعوان مركز ولاية زغوان ومعتمدياتها".


وأفاد مصدر أمني مراسل وكالة تونس افريقيا للانباء بالجهة "وات"، بأن القضية انطلقت إثر شكايات رفعها عدد من المنخرطين ضد هيئة الودادية إلى والي الجهة، وتولى إحالتها إلى النيابة العمومية، التي كلفت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان بالتحقيق في مضمون هذه الشكاوى، لتسفر الأبحاث عن الاحتفاظ بالمجموعة المذكورة، في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء للبت في ملابسات القضية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251059



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الاثنين 08 أوت 2022 | 10 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:58 19:21 16:12 12:32 05:31 03:52
Babnet
29°
Babnet35°Babnet% 61:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
3.09 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2634°-2633°-2532°-2633°-25
  • Avoirs en devises
    23965,4

  • (5 aout)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,21018 DT        1$ =3,15027 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 aout)   1687,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   