هيئة مهرجان صفاقس الدولي تؤكد على أن الارتباك الذي شاب ليلة البارحة، عرض مسرحية لطفي العبدلي خارج عن نطاقها

أكدت الهيئة المديرة لمهرجان صفاقس الدولي، أن الارتباك الذي شاب العرض المسرحي "في سن الخمسين أقولها كما أعنيها " الذي قدمه الفنان الكوميدي، لطفي العبدلي، ليلة الأحد، على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور، كان خارجا عن نطاقها.وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته، اليوم الاثنين، انها اتخذت جميع الإجراءات التنظيمية المنوطه بعهدتها، مشيرة الى أن "العرض انطلق العرض في ظروف عادية، وإن توقف في عدة مناسبات فإنها تدخلت في الحين لتفادي الإشكال وتأمين سلامة الجمهور وكل من كان في المسرح الصيفي" وفق نص البيان.من جهة أخرى نوهت الهيئة المديرة لمهرجان صفاقس الدولي بمجهودات الأمنيين لتطويق الإشكال وتأمينهم لخروج الجمهور، مؤكدة على ان بقية العروض متواصلة حسب البرمجة المعلن عنها في الدورة الثانية والاربعين للمهرجان.ورغم ما شهده العرض المسرحي "في سن الخمسين أقولها كما أعنيها " الذي قدمه الفنان الكوميدي، لطفي العبدلي، ليلة الأحد، على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس، من احتجاج وانسحاب من قبل عناصر الأمن ومن تشويش ومحاولة لإيقافه في عديد المناسبات، بسبب ما تضمنه نص المسرحية في تقدير البعض من "عبارات غير أخلاقية وإيحاءات جنسية طالت الحكومة ورئيس الجمهورية والمؤسسة الأمنية"، نجح هذا العمل المسرحي في صنع الفرجة واستقطاب الجمهور الذي أقبل بكثافة أمس من مختلف الفئات العمرية، وتابع العرض حتى اللحظات الأخيرة قبل إيقافه.