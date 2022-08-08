بنزرت: تسلّم خافرتين بحريتين تابعتين للحرس البحري بعد صيانتهما وتجديدهما في إيطاليا في إطار التعاون الفني بين البلدين

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في إطار التعاون الفني التونسي الإيطالي، تسلّمت مصالح الحرس البحري، اليوم الاثنين، خافرتين بحريتين تمت صيانتهما وتجديدهما باحواض شركة الإصلاحات البحرية " فيكتوريا" بمنطقة أدريا من مقاطعة روفيغو شمال ايطاليا، وذلك خلال موكب انتظم بفضاء الميناء الترفيهي ببنزرت أشرف على فعالياته والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، وحضور سفير إيطاليا بتونس " لورانزو فانارا"، وثلة من ممثلي المصالح المركزية والجهوية، وقيادات أمنية، علاوة على ممثلي مكتب تونس للأمم المتحدة لبعث المشاريع.ويندرج مشروع صيانة الخافرتين البحريتين ضمن مشروع متكامل للتعاون التونسي الإيطالي يضم صيانة 6 خافرات بحرية تونسية، الى جانب تعزيز المنصة اللوجستية بتجهيزات حديثة بكلفة مالية تناهز 50 مليون دينار ممولة من قبل وزارة الخارجية الإيطالية عن طريق مكتب الأمم المتحدة لبعث المشاريع.واستقبل والي بنزرت قبيل الموكب السفير الإيطالي بمقر الولاية، واستعرضا عمق العلاقات الثنائية التونسية الايطالية، وسبل مزيد تفعيل التعاون المشترك بالجهة، علاوة على مكامن ومميزات الجهة الاستراتيجية في مختلف القطاعات والمجالات التنموية والاجتماعية.وأكد سفير ايطاليا، من جهته، على الاستعداد الدائم لمزيد دعم وتفعيل التعاون الثنائي الإيطالي التونسي في كل المجالات وفي جميع جهات البلاد.