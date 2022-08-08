قبلي: الاتحاد الجهوي للشغل يقاطع جلسة انعقدت اليوم بمقر وزارة الصناعة حول ملف شركة البستنة

أصدر الاتحاد الجهوي للشغل، اليوم الاثنين، بيانا أكد فيه رفضه حضور الجلسة، التي انعقدت صباح اليوم بمقرّ وزارة الصناعة والمناجم والطّاقة، والمخصّصة لتدارس ملف شركة البيئة والغراسات والبستنة بحضور ممثلين عن كافة الاطراف المتدخلة في هذا الملف.وفي هذا السياق، أوضح كاتب عام النقابة الاساسية لإطارات وأعوان شركة البستنة، الهادي لحمر، لـ"وات"، أنه إثر التشاور بين منتسبي الشركة والقواعد النقابية بالجهة، تقرّر عدم حضور الجلسة التي انعقدت اليوم بمقر وزارة الصناعة بسبب عدم الجدية في التعاطي مع ملف شركة البستنة بقبلي، وغياب المؤيدات القانونية الخاصة بهذه الجلسة وأهمّها عدم توجيه استدعاء للاتحاد الجهوي للشغل ولممثلي النقابة الاساسية لشركة البستنة لحضورها.وأضاف أن من بين أسباب أيضا تغيير الاطراف المشاركة في هذه الجلسة التي دعا الاتحاد الجهوي ان تضمّ ممثلين عن رئاسة الحكومة، ووزارة التجارة، ووزارة المالية، علاوة على والي قبلي، والرئيس المدير العام لشركة البيئة والغراسات والبستنة، والرؤساء المديرين العامين لشركات "بيرنكو" و"مازرين" و"سيريتيس" البترولية، الى جانب الرئيس المدير العام لمؤسسة الانشطة البتروليةوأكد أن رفض الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي حضور هذه الجلسة يرجع إلى تمسك المنظمة الشغيلة بضرورة حضور ممثلين عن الاطراف التي دعا لها في مراسلته السابقة، فضلا عن تمتّع هؤولاء الممثلين بالقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة لحلّ إشكاليات شركة البستنة.وأشار، من جهة أخرى، إلى أن البيان الصادر عن الاتحاد الجهوي اليوم دعا إلى التمسّك بضرورة خلاص اجور العملة المتخلدة بذمة شركة البستنة، فضلا عن ضمان اجرة هؤولاء العملة لمدة سنة الى حين استكمال المفاوضات والخروج بحل جذري لمختلف الاشكاليات، مع الدعوة الى عقد اجتماع عام مستعجل يوم الاربعاء المقبل بمقر الاتحاد الجهوي للاتفاق حول الاجراءات التصعيدية المستقبلية في صورة عدم التفاعل مع المطالب المطروحة.