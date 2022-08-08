مصالح المراقبة الاقتصادية ترفع 59626 مخالفة اقتصادية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022


Publié le Lundi 08 Août 2022 - 16:21قراءة: 0 د, 25 ث
      
تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية من رفع 59626 مخالفة اقتصادية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، أي بنسبة تطور ب 49 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الاحتكار والمضاربة.


وافادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ صادر عنها، الاثنين، ان مصالح المراقبة الاقتصادية قد نفذت بالاشتراك مع مختلف الأسلاك الرقابية الأخرى خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، 409 ألف زيارة تفقد بنسبة تطور بـ 56 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021 .


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