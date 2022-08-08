تأجيل عرض لطفي العبدلي المبرمج تقديمه في الليلة بقرقنة


Publié le Lundi 08 Août 2022 - 15:40قراءة: 0 د, 54 ث
      
تم تأجيل العرض المسرحي "في سن الخمسين أقولها كما أعنيها " للفنان الكوميدي، لطفي العبدلي، المبرمج تقديمه في سهرة الليلة، ضمن فعاليات الدورة 28 لمهرجان عروس البحر بقرقنة، وذلك بطلب من من الشركة المنظمة لعروض الفنان لطفي العبدلي.



وأعلنت جمعية مهرجان عروس البحر، في بلاغ أصدرته، بعد ظهر اليوم الاثنين، رواد المهرجان، أنه تبعا لهذا التأجيل الخارج عن نطاقها، فإنه بإمكان أصحاب التذاكر استرجاع قيمتها المالية من الآن أو تغييرها بتذاكر عروض أخرى بنفس القيمة.


وأكد مدير جمعية مهرجان عروس البحر بقرقنة، رامي قنيدز، في تصريح ل/وات/ على انه "انطلاقا من كون سلامة المواطنين فوق كل اعتبار فإنه لا يمكن المجازفة بتقديم عرض في فضاء مفتوح، وهو السوق البلدي بقرقنة، دون تـأمين عناصر الأمن للجمهور، سيما وانه ينتظر ان يشهد العرض اقبالا جماهريا كثيفا".

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وتقام الدورة 28 لمهرجان عروس البحر بقرقنة من 5 الى 20 اوت الجاري تحت شعار "في قرقنة يحلو السمر" وذلك بفضاء السوق البلدي بقرقنة متضمنة عروض فرجوية على غرار عرض "الدزيرة" وعرض "الزيارة" والراب وعرض الفنان المصري "ايهاب توفيق" والعرض المسرحي "في سن الخمسين اقولها كما اعنيها" للفنان الكوميدي، لطفي العبدلي، فضلا عن تخصيص عرض خاص بالاطفال.

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