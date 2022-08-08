وليد عزيز مديرا رياضيا لنادي حمام الأنف

أعلن النادي الرياضي لحمام الأنف عن تعين المدرب واللاعب الدولي السابق وليد عزيز في خطة مدير رياضي.وأورد فريق الضاحية الجنوبية في بلاغ على صفحته الرسمية أنه "في إطار الإعداد للموسم الكروي الجديد، تم الإتفاق مع المدرب واللاعب السابق وليد عزيز على تولي خطة مدير رياضي".كما أضاف نص البلاغ أنّه تم الإتفاق على تكوين لجنة فنية في فرع كرة القدم مكونة من وليد عزيز وعمر الأحمر ونبيل طاسكو وعلي اليازيدي وشمس الدين الذوادي وأنيس بن شويخة وبدرالدين الزنتاني.يذكر أنّ النادي الرياضي لحمام الأنف سيلعب الموسم القادم في بطولة الرابطة المحترفة الثانية.